Азербайджанские сейсмологи зафиксировали минувшей ночью подземные толчки на территории Ирана. Его магнитуда составила 4,5.
В иранском городе Хой зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.
В городе Хой, расположенном в северо-западной части Ирана произошло землетрясение. Об этом информирует Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.
Подземные толчки случились в 01:25 по местному времени (02:25 мск). Их магнитуда составила 4,5.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 тыс метров. Его также могли ощутить на себе жители Нахичевани. Там мощность подземных толчков была до 3 баллов.