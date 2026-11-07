В столице Дагестана Махачкале открыли новую прогулочную зону – она проходит по территории озера Ак-Гель в черте города и сделает его интереснее и привлекательнее не только для местных жителей, но и для туристов.

Теперь, отправляясь на отдых в столицу Дагестана, российские путешественники могут рассчитывать на новую точку притяжения - прогулочную зону Махачкалы, которая проходит по территории набережной озера Ак-Гель, сообщил врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов.

"Махачкала - приморский город, у которого есть все возможности для создания комфортных прогулочных зон, мест отдыха и притяжения для жителей и гостей, а озеро Ак-Гель - одна из узнаваемых городских территорий"

- Эмин Мерданов

Благоустройство набережной – это не только новое общественное пространство для горожан, оно позволит раскрыть потенциал города и сделает это место еще более привлекательным для отдыха, что имеет особое значение для туристической привлекательности Махачкалы, которая складывается не только из достопримечательностей и гостиничной инфраструктуры, но и качества городской среды, удобства общественных пространств и возможности для полноценного отдыха, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Такие проекты делают город интереснее для туристов и комфортнее для его жителей. Поэтому его благоустройство будет продолжено, а территория набережной вскоре станет одним из любимых мест отдыха горожан и гостей столицы, - добавил Эмин Мерданов.