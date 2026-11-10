Власти Азербайджана намерены довести уровень самообеспечения продовольственной пшеницей до 70% и повысить ее урожайность до 50 центнеров с гектара.

В Азербайджане намерены довести уровень самообеспечения пшеницей до 70%, заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Сеймур Сафарли на конференции "Агрономия и здоровье растений: от науки к практике" в Баку.

Он отметил, что сейчас азербайджанские производители закрывают около 55% спроса на продовольственную пшеницу. Одной из главных задач также является повышение урожайности до 50 центнеров с га.

Сафарли сообщил, что для этого Совет аграрных субсидий разработал новые меры поддержки для 22 регионов страны. Эти реформы реализуются в рамках Госпрограммы на 2026-2030 годы.

"Главная цель - повысить качество получаемой продукции. Сегодня увеличение сельскохозяйственного производства возможно не за счет расширения обрабатываемых площадей, а за счет повышения производительности"

- Сеймур Сафар