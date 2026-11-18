Самыми востребованными на новогодние праздники в России стали курорты Кубани, однако санатории Кавминвод и горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии также не теряют популярности у российских туристов.

Первое место по числу бронирований новогоднего отдыха у россиян заняли курорты Краснодарского края, обойдя по популярности Москву и Санкт-Петербург, рассказала заместитель генерального директора туроператора "Алеан", член комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Оксана Булах.

В первую пятерку популярных новогодних мест отдыха вошли Ставропольский край и курорты Кавказских Минеральных Вод, положительную динамику с ростом более чем на 10% показали Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, отметила специалист, передает портал "Это Кавказ".

Что касается санаторно-курортного отдыха, то безусловный лидер на новогодних каникулах - курорты Кавказских Минеральных Вод, где спрос на размещение в санаториях особенно высок.

"Это один из немногих районов, где уже более 20% объектов размещения, причем с большой коечной емкостью, остановили продажи на некоторые даты"

- Оксана Булах

Среди горнолыжных курортов, представляющих зимние активности, лидирует Архыз, и это – несмотря на самую высокую среднюю стоимость размещения в новогодний период, которая составляет 16 300 рублей, отметила председатель комитета РСТ по цифровизации Дарья Кочеткова.

Усиливающийся интерес к активному горнолыжному отдыху - один из заметных трендов сезона, и благодаря снижению цен укрепить свои позиции могут и другие горные курорты. Это уже практикует ставропольский город-курорт Пятигорск, здравницы которого при средней стоимости в России на новогодние праздники 8 300 рублей обходятся путешественникам всего в 5 400 рублей за ночь, добавили в РСТ.