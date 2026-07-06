На Ставрополье в следующем месяце намерены ввести в эксплуатацию новое плодохранилище – крупнейшее в регионе.

Строительство крупнейшего в Ставропольском крае плодохранилища в Невинномысске завершено на 96%, в следующем месяце объект введут в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

В новом оптово-распределительном центре можно будет хранить 30 тыс т фруктов единовременно.

"Введение в строй нового плодохранилища в Невинномысске позволит региону выйти на ведущие позиции в хранении плодово-ягодной продукции, сделать еще один шаг к формированию крупного "яблочного хаба" на юге России"

– глава региона Владимир Владимиров

Стоимость проекта – 6,3 млрд рублей, на 4,5 млрд рублей заключен кредитный договор между Россельхозбанком и компанией-инвестором "Айдын Фрукт-Логистик". Финансирование 466 млн рублей из этой суммы будет обеспечено в рамках совместной программы с банком Кавказ.РФ.