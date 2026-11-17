Илия Топурия всерьез настроен взять реванш у Джастина Гэтжи. Их предыдущий бой состоялся минувшим летом на турнире UFC в Вашингтоне.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Илия Топурия хочет взять реванш у действующего обладателя чемпионского пояса в категории до 70 кг Джастина Гэтжи.

По его словам, на сегодняшний день бой с представителем США – приоритет для него.

"Моя цель, конечно же, – это реванш с Джастином Гэтжи. Не знаю, что и как будет, но это моя цель. Если по какой-то причине бой с Джастином не получится организовать, то я бы хотел сразиться с Пэдди Пимблеттом, этот поединок лично для меня очень интересен. Думаю, Джастин не хочет со мной драться"

– Илия Топурия

При этом 29-летний боец выразил мнение, что с ним хочет сразиться Арман Царукян, передает The Independent.

"А Царукян хочет, все хотят. Если бы я был на месте Пэдди или кого-то другого, то тоже выбрал бв этот поединок"

– Илия Топурия

Напомним, последний на данный момент бой Топурии состоялся в июне на турнире UFC в Белом доме. Его соперником был Джастин Гэтжи. Победу в поединке одержал техническим нокаутом американский спортсмен. Это поражением стало первым для Топурии в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.