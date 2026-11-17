Надим Велиханов сменил Наримана Казимагамедова на посту врио главы МЧС Дагестана. Соответствующий указ подписал руководитель региона Федор Щукин.
В Дагестане освобожден от должности временно исполняющего обязанности главы МЧС республики Нариман Казимагамедов. Об этом сказано в сообщении, распространенном 18 ноября пресс-службой главы РД.
"Соответствующий указ подписал Федор Щукин (глава Дагестана – прим. ред)"
– пресс-служба
Временно исполнять обязанности главы МЧС Дагестана будет Надим Велиханов, статс-секретарь замминистра.
Напомним, Казимагамедов занимал пост главы республиканского спасательного ведомства с июля 2024 года. С 2009 года возглавлял Главное управление МЧС России по республике.