Сегодня грузинский вице-премьер, глава министерства экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили совершает официальный визит в Азербайджан

Во вторник вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили отправилась в Азербайджан с официальным визитом. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба грузинского ведомства.

Что касается программы визита, то у Мариам Квривишвили запланирован ряд двусторонних переговоров на высоком уровне.

Напомним, что ранее в Тбилиси в Пантеоне выдающихся азербайджанцев у могил исторических личностей были размещены QR-коды. По ним можно перейти на ресурс, где размещена биография того или иного выдающегося деятеля.

Проект получил название "Цифровая память - культурный мост". Он был воплощен в жизнь по инициативе Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.