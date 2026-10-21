Министерство сельского хозяйства Азербайджана озвучило планы по дальнейшему развитию интенсивных плодовых садов, согласно которым их площадь к 2030 году вырастет на 40%.

Начальник отдела организации и мониторинга растениеводства министерства сельского хозяйства Азербайджана Пярвиз Юсифов выступил на мероприятии, посвященном современным системам садоводства, а также селекции и производству сертифицированных саженцев, озвучив среднесрочные планы садоводов на период 2026–2030 годов.

"Для закладки 20 тыс га новых садов особое значение имеет обеспечение не только число саженцев, но и их сортовой чистоты, фитосанитарного здоровья и сертификации"

- Пярвиз Юсифов

В ближайшие годы садоводы страны намерены расширить нынешние 50 тыс га интенсивных плодовых садов на 40%, что потребует более 32 млн саженцев, отметил чиновник, передает Report.

Напомним, ранее мы писали о том, что садоводство остается одним из главных направлений для Губа–Хачмазского района Азербайджана: Губа прежде всего известна яблоками, но здесь также выращивают другие плодовые культуры и овощи. В 2024 году на Губа–Хачмаз пришлось около 71% всего производства яблок в Азербайджане.