Власти Грузии планируют увеличить пропускную способность Среднего коридора в два раза за счет масштабной модернизации инфраструктуры совместно с Азербайджаном и Казахстаном.

Грузия планирует в два раза увеличить логистические возможности Среднего коридора для приема и транспортировки больших объемов грузов. Об этом в интервью телеканалу "Рустави 2" сообщил заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Геннадий Арвеладзе.

Представитель ведомства подчеркнул, что на фоне растущего международного интереса республика расширяет инфраструктурные возможности маршрута в координации с Азербайджаном и Казахстаном.

По его словам, железнодорожная инфраструктура Грузии уже модернизирована, в настоящее время реализуются дополнительные проекты и закупается новый подвижной состав.

Замминистра уточнил, что из запланированных к приобретению 2 тыс грузовых вагонов 200 уже прибыли в страну, еще столько же ожидается до конца года, а поставка оставшихся 1600 единиц завершится в ближайшие два года.

Кроме того, он отметил, что за первые десять месяцев 2026 года грузинские порты обработали максимальные за десятилетие 17,1 млн т грузов, а по железной дороге за этот же период перевезено 12 млн т.