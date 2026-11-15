Руководство Евросоюза, по данным издания Politico, окончательно согласует и одобрит очередной, 22-й по счету пакет антироссийских санкций в следующем месяце.

Еще один пакет антироссийских рестрикций Европейский Союз утвердит в декабре текущего года, пишет американское издание Politico.

По его данным, новый черный список будет включать представителей банковского сектора, а также распространяться на криптоактивы и суда "теневого флота".

Издание уточняет, что этот пакет был разработан буквально на пределе возможностей для поиска потенциальных объектов для санкций, связанных с Россией. Так, едва ли будет принят запрет на оказание морских услуг российским судам, так как против этой меры выступят Греция, Мальта и Кипр.

Напомним, что словами "теневой флот" в Брюсселе называют танкеры, законно перевозящие под флагами любых стран мира российскую нефть по рыночным контрактам, несмотря на попытки ЕС ввести "потолок цен" на "черное золото" из России.