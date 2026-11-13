Суд в Абу-Даби освободил из-под стражи российских бойцов ММА Умара и Усмана Нурмагомедовых: назначенное им наказание за драку заменено на штраф в размере 150 тысяч дирхамов.

Уголовный суд столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби смягчил наказание восьми осужденным по итогам драки с участием российских бойцов смешанных единоборств (ММА) Усмана и Умара Нурмагомедовых, все они освобождены из-под стражи, сообщает пресс-служба судебного департамента столицы.

"Уголовный суд Абу-Даби смягчил наказание восьми осужденным за массовую драку в гостинице. Ранее назначенное наказание заменено на штраф в размере 150 тыс дирхамов ОАЭ ($41 тыс) для каждого участника инцидента"

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Решение было принято судом после отказа всех участников драки от взаимных претензий и призыва потерпевшего к властям Абу-Даби освободить осужденных, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов договорился с властями ОАЭ об освобождении своего брата Усмана Нурмагомедова и его товарищей, которые были задержаны после нападения на Мераба Двалишвили в Абу-Даби.

Сначала Хабиб Нурмагомедов обратился за помощью к главе UFC Дане Уайту и американским партнерам, но они сказали ему, что в ОАЭ действуют другие законы. Параллельно с этим бойцы Магомед Анкалаев и Хамзат Чимаев убеждали экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили публично попросить отпустить задержанных. Тот согласился, однако решить вопрос это не помогло. После этого Хабиб полетел в ОАЭ для переговоров с властями этой страны.