На курорте Роза Хутор рассказали, что за последние годы начало зимы в Сочи отодвинулось почти на месяц. При этом длительность сезона катания не пострадала.

Снег стал появляться в горах Сочи почти на месяц позже за последние 15 лет, поделился директор курорта "Роза Хутор" по охране окружающей среды и устойчивому развитию Дмитрий Колосов.

"В среднесрочной перспективе мы видим, что сезон вытягивается вправо, когда весна и начало лета стали холоднее, а конец осени и начало зимы теплее. Смена сезонов в горах Сочи за последние 15 лет сдвинулась вправо на срок от нескольких недель до месяца"

– Дмитрий Колосов

Он добавил, что тот факт, что зима стала приходить в горы позднее, не сказался на продолжительности сезона и накоплении снега на склонах. На старте зимнего сезона случается нехватка снега на трассах или недостаточно низкие температуры, отчего все тает, при этом в конце сезона проблем со снегом нет – горнолыжный сезон в Сочи завершается не из-за отсутствия снега, а в связи с падением туристического спроса, пояснил он.

В последние горы в горах до конца весны остаются впечатляющие объемы снега и держатся холодные температуры, а в прошлом году в конце мая случились мощные снегопады, в итоге снег на вершинах пролежал все лето, поделился Колосов, передает ТАСС.