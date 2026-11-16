Замглавы МИД России Михаил Галузин выразил надежду на скорую на встречу со спецпредставителем премьера Грузии по отношениям с Россией Георгием Зурабашвили.

В МИД России выразили надежду на скорые контакты со спецпредставителем грузинского премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с Россией Георгием Зурабашвили.

Об этом заявил в ходе общения с представителями СМИ замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя возможность встречи с представителем Тбилиси в ближайшей перспективе.

"Надеюсь, что да. Такие консультации скоро будут проведены"

– Михаил Галузин

О деталях предстоящей встречи он говорить не стал до того, как она пройдет.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что первая встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией, Георгия Зурабашвили с заместителем главы российского МИД Михаилом Галузиным может состояться в ближайшее время.