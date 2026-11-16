В МИД России выразили надежду на скорые контакты со спецпредставителем грузинского премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с Россией Георгием Зурабашвили.
Об этом заявил в ходе общения с представителями СМИ замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя возможность встречи с представителем Тбилиси в ближайшей перспективе.
"Надеюсь, что да. Такие консультации скоро будут проведены"
– Михаил Галузин
О деталях предстоящей встречи он говорить не стал до того, как она пройдет.
Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что первая встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией, Георгия Зурабашвили с заместителем главы российского МИД Михаилом Галузиным может состояться в ближайшее время.