В Грузии завершили строительство рекордного для страны арочного моста, расположенного на горной дороге, ведущей к границе с РФ.

Арочный мост на участке Квешети-Коби дороги, по которой можно добраться до границы с Россией, достроили в Грузии, такое сообщение распространила пресс-служба министерства регионального развития и инфраструктуры страны.

"В рамках строительства дороги Квешети-Коби в ущелье Хада соединены две части арочного моста, а также завершено строительство 300-метровой арки"

- Минрегионразвития Грузии

В ведомстве уточнили, что протяженность моста составит 437 м. Он располагается на высоте 166 м от дна ущелья. Такие параметры, подчеркнули в сообщении, уникальны для Грузии.

Теперь строителям предстоит установить подпорки и столбы.

Помимо этого моста, который стал одним из сложнейших сооружений, на 23-километровой дороге Квешети-Коби построят с нуля еще четыре моста и пять тоннелей. Кроме того, уже выполнено строительство самого длинного в Грузии тоннеля под Крестовым перевалом – его протяженность составляет 9 км.