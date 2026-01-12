Арочный мост на участке Квешети-Коби дороги, по которой можно добраться до границы с Россией, достроили в Грузии, такое сообщение распространила пресс-служба министерства регионального развития и инфраструктуры страны.
"В рамках строительства дороги Квешети-Коби в ущелье Хада соединены две части арочного моста, а также завершено строительство 300-метровой арки"
- Минрегионразвития Грузии
В ведомстве уточнили, что протяженность моста составит 437 м. Он располагается на высоте 166 м от дна ущелья. Такие параметры, подчеркнули в сообщении, уникальны для Грузии.
Теперь строителям предстоит установить подпорки и столбы.
Помимо этого моста, который стал одним из сложнейших сооружений, на 23-километровой дороге Квешети-Коби построят с нуля еще четыре моста и пять тоннелей. Кроме того, уже выполнено строительство самого длинного в Грузии тоннеля под Крестовым перевалом – его протяженность составляет 9 км.