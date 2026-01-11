Тоннель Квешети-Коби: на какой стадии строительство?

Строительство тоннеля, а также трассы на участке Квешети-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс (т. н. Военно-Грузинская дорога) продолжается: сейчас идут работы по облицовке.

В Грузии продолжается строительство дороги и тоннелей на участке Квешети-Коби, входящем в состав ведущей к границе с Россией дороги, подробности рассказал глава Мининфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе.

Он напомнил, что проект входит в число наиболее сложных в стране. Сейчас, по словам министра, идет облицовка тоннеля длиной 9 км, который станет самым крупным в регионе. Прокладка его была завершена в минувшем году.

Сохадзе добавил, что на сегодняшний день также продолжается строительство уникального 166-метрового арочного моста.

Чиновник напомнил, что участки Млета-Гудаури и Гудаури-Коби в зимнее время часто закрываются для транспорта из-за лавинной опасности. В этом году в рамках строительства дороги Квешети-Коби заработает подъездная дорога к Гудаури, в результате чего автотранспорт сможет безопасно и комфортно перемещаться в любое время года, в том числе в направлении Тбилиси.