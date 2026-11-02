Из федерального бюджета России на развитие национальных парков на Северном Кавказе будет выделено в этом году свыше 347,4 млн рублей.

Национальные парки "Кисловодский" (Ставропольский край), "Приэльбрусье" (Кабардино-Балкария) и "Тебердинский" (Карачаево-Черкесия) в текущем году получат 347,4 млн рублей, которые будут направлены на развитие туристической инфраструктуры. Такие данные предоставил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"На эти средства, в частности, в нацпарке "Кисловодский" появится минералогический сад с экспозиционными площадками минералов и растений Северного Кавказа"

- Александр Козлов

По его словам, в нацпарке "Приэльбрусье" деньги будут направлены на создание визитного центра "Вершины Приэльбрусья", а также на оборудование для него. Часть средств пойдет на тропиночную сеть нацпарка, отмечает РБК Кавказ.

Что касается Тебердинского нацпарка, то в нем, указал министр, разместят интерактивные комплексы и экспозиционные модули.

В целом, отметил Козлов, расположенным на Северном Кавказе нацпаркам выделят треть от всей суммы, рассчитанной на 2026 год и предназначенной для развития туристической инфраструктуры особо охраняемых природных территорий (ООПТ).