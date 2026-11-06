Сразу пять высших учебных заведений Грузии заключили меморандумы о партнерстве с Бакинским государственным университетом на прошедшей в Тбилиси конференции реакторов.

Бакинский государственный университет подписал соглашения о сотрудничестве с пятью вузами Грузии. Об этом стало известно по итогам первой грузино-азербайджанской конференции ректоров в Тбилиси.

Отмечается, что партнерами азербайджанского университета стали Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили, Грузинский технический университет, Батумский государственный университет имени Шота Руставели, Горийский государственный педагогический университет и Университет Вебстера.

В ходе встречи было отмечено, что стороны планируют развивать академический потенциал, модернизировать образовательные программы и улучшать материально-техническую базу, что позволит повысить качество подготовки специалистов и обеспечить нужды рынка труда.

"Азербайджанские университеты также укрепляют свои позиции в международном образовательном пространстве, повышая свою международную конкурентоспособность. Однако главная цель – не только участие в международных рейтингах, но и подготовка знающих и квалифицированных специалистов"

- Идрис Исаев

Кроме того, он подчеркнул, что десять вузов Азербайджана вошли в первую тысячу международного рейтинга QS, три из них занимают позиции в топ-800.