В Армении пройдут масштабные реформы в комитетах госимущества и водного хозяйства страны – оба ведомства перейдут в подчинение премьер-министра, который возьмет под личный контроль инвестиции в госпредприятия и строительство новых водохранилищ.

Власти Армении приняли решение реорганизовать Комитет по управлению государственным имуществом и Комитет водного хозяйства Армении, передав их в непосредственное подчинение премьер-министра. Поправки в закон "О структуре и деятельности правительства" уже приняты парламентом страны.

Сейчас оба комитета действуют в структуре министерства. После реорганизации они получат статус комитетов при правительстве, пояснил представляющий законопроект перед голосованием заместитель министра территориального управления и инфраструктур Арнак Аветисян, передает Sputnik Армения.

К тому же Комитет по управлению госуимуществом, ранее возглавлявшийся самим Аветисяном, получит новое название - Комитет государственных активов. Реорганизация позволит стране провести масштабные государственные программы в сферах управления госимуществом и водными ресурсами.

Так, в сфере управления госактивами будет создан механизм привлечения общественных инвестиций в государственные предприятия, а в сфере водного хозяйства будут построены водохранилища по всей территории Армении, поведал Арнак Аветисян.