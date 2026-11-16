Вопросы культурного сотрудничества обсудили Азербайджан и Израиль. Стороны отметили успешную реализацию культурных инициатив, а также оценили перспективы расширения связей.

Азербайджан и Израиль обсудили расширение взаимодействия в сфере культуры в рамках встреча главы Минкультуры АР Адиля Керимли и посла еврейского государства в Баку Ронена Крауса.

Керимли заявил, что отношения двух стран базируются на уважении, доверии и стратегическом партнерстве. Глава ведомства отметил, что культурные контакты стран развиваются год от года. По словам Керимли, большую роль в этом играет Азербайджанский культурный центр в Израиле.

Израильский посол отметил высокий уровень развития контактов двух стран в различных сферах. Стороны обсудили перспективы азербайджано-израильского культурного сотрудничества, обменявшись мнениями о перспективах расширения связей.