Хакан Фидан заявил, что Турция продолжит поддержку процесса реорганизации силовых структур Сирии.
Глава дипведомства Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара и Дамаск продолжат совместную работу над реорганизацией армии Сирии. Турция заинтересована в сохранении территориальной целостности Сирии, отметил Фидан.
"Мы очень серьезно относимся к сохранению территориальной целостности и единства Сирии, угрозы изнутри и извне, а также связанные с терроризмом не должны больше занимать ее повестку. Турция прилагает активные усилия по реорганизации сирийской армии и укреплению потенциала местных силовых структур"
– Хакан Фидан
Отметим, что Сирия и Турция продолжают оборонное сотрудничество в рамках меморандума, который был подписан в августе 2025 года.