Вашингтон не считает, что Иран готовится к каким-либо действиям против Трампа и членов администрации.

Белый дом не подтвердил информацию об угрозах со стороны Ирана, фактически опровергнув сообщения СМИ о возможной атаке ИРИ в Вашингтоне, заявила представитель администрации Лорен Бис.

CNN ранее опубликовал материал, в котором утверждалось, что Иран готовит взрыв "грязной бомбы" в Вашингтоне. В заметке говорилось, что Тегеран нацелился на чиновников высокого ранга администрации Дональда Трампа.

Сам Трамп заявил, что военные США жестко ответят на подобный сценарий.

Ранее в СМИ сообщалось, что Иран якобы готовит покушение на Трампа. Информация была передана Вашингтону израильской разведкой.