КСИР сообщили об очередном инциденте в акватории Ормузского пролива, где на морских минах подорвались и загорелись крупный газовоз и супертанкер с 2 млн баррелей нефти на борту.

В Ормузском проливе супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти и газовоз загорелись после подрыва на морских минах. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью КСИР.

"Одно из этих судов - супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти, другое - судно, перевозившее сжиженный газ"

- КСИР

По данным ведомства, инцидент с супертанкером произошел в западной части пролива. Судно, перевозившее газ, подорвалось на южном неразрешенном Ираном маршруте, при этом оба борта сопровождали многочисленные американские истребители.

Отметим, частые разливы нефти на фоне конфликта США и Ирана серьезно угрожают экосистеме Персидского залива. По данным Международного союза охраны природы, загрязнения уже поставили под угрозу исчезновения 35 видов фауны, нанося долгосрочный ущерб рифам и мангровым лесам.