В Дагестане официально утверждена обновленная структура органов исполнительной власти, теперь система государственного управления включает 20 министерств и 5 комитетов.

Глава Дагестана Федор Щукин подписал указ об утверждении структуры органов исполнительной власти республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Согласно документу, председатель правительства Дагестана имеет восемь заместителей. В их число входят два первых заместителя и заместитель председателя правительства республики — министр по национальной политике и делам религий Дагестана.

Функции упраздненного Управления правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района переданы министерству экономики и территориального развития республики.

Система органов исполнительной власти включает правительство Дагестана, а также администрацию главы и правительства республики.

В правительстве функционируют 20 министерств, в том числе министерство здравоохранения, министерство культуры, министерство образования и науки.

Перечень ведомств дополняют министерство по делам молодежи, министерство по национальной политике и делам религий, министерство по туризму, министерство природных ресурсов и экологии, министерство промышленности и торговли.

Помимо этого, в республике сформированы пять комитетов: по ветеринарии, виноградарству и алкогольному регулированию, по госзакупкам, по лесному хозяйству и по рыбному хозяйству.

В числе других органов исполнительной власти значатся постоянное представительство Дагестана при Президенте РФ, Государственная жилищная инспекция, Агентство по охране культурного наследия и представительство Дагестана в столице Азербайджана Баку.