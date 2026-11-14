Глава Дагестана Федор Щукин подписал указ об утверждении структуры органов исполнительной власти республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
Согласно документу, председатель правительства Дагестана имеет восемь заместителей. В их число входят два первых заместителя и заместитель председателя правительства республики — министр по национальной политике и делам религий Дагестана.
Функции упраздненного Управления правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района переданы министерству экономики и территориального развития республики.
Система органов исполнительной власти включает правительство Дагестана, а также администрацию главы и правительства республики.
В правительстве функционируют 20 министерств, в том числе министерство здравоохранения, министерство культуры, министерство образования и науки.
Перечень ведомств дополняют министерство по делам молодежи, министерство по национальной политике и делам религий, министерство по туризму, министерство природных ресурсов и экологии, министерство промышленности и торговли.
Помимо этого, в республике сформированы пять комитетов: по ветеринарии, виноградарству и алкогольному регулированию, по госзакупкам, по лесному хозяйству и по рыбному хозяйству.
В числе других органов исполнительной власти значатся постоянное представительство Дагестана при Президенте РФ, Государственная жилищная инспекция, Агентство по охране культурного наследия и представительство Дагестана в столице Азербайджана Баку.