Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае атаки Ирана на Вашингтон Соединенные Штаты нанесут ответные удары такой силы, которую не испытывала ни одна страна в мире.

Соединенные Штаты очень сильно ударят по Ирану, если его военные атакуют Вашингтон, такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

Таким образом он рассказал о перспективах развития иранского конфликта в ходе пресс-конференции на полях саммита АСЕАН в Маниле.

При этом, президент США выразил надежду, что угрозы нападения на американскую столицу нет.

"Если есть (угроза Вашингтону – ред.), они заплатят такую цену, которую ни одна страна до сих пор не платила. Я надеюсь, что угрозы нет. Но мы к этому относимся серьезно"

– Дональд Трамп

Напомним, накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что, по данным американской разведки, Иран разрабатывает планы возможного подрыва "грязной бомбы" в Вашингтоне. Якобы целью иранских военных являются высокопоставленные представители администрации Трампа.

В иранском МИД эти обвинения назвали ложью, которая формирует информационную почву для новой агрессии против страны.