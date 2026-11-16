Соединенные Штаты очень сильно ударят по Ирану, если его военные атакуют Вашингтон, такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.
Таким образом он рассказал о перспективах развития иранского конфликта в ходе пресс-конференции на полях саммита АСЕАН в Маниле.
При этом, президент США выразил надежду, что угрозы нападения на американскую столицу нет.
"Если есть (угроза Вашингтону – ред.), они заплатят такую цену, которую ни одна страна до сих пор не платила. Я надеюсь, что угрозы нет. Но мы к этому относимся серьезно"
– Дональд Трамп
Напомним, накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что, по данным американской разведки, Иран разрабатывает планы возможного подрыва "грязной бомбы" в Вашингтоне. Якобы целью иранских военных являются высокопоставленные представители администрации Трампа.
В иранском МИД эти обвинения назвали ложью, которая формирует информационную почву для новой агрессии против страны.