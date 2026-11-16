Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран теперь рассматривает гражданскую инфраструктуру, расположенную недалеко от военных баз Израиля и США, как потенциальные цели для ударов.

Иранские военные теперь будут наносить удары по гражданским объектам, которые расположены рядом с американскими и израильскими базами, такое заявление сделал спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф.

Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице в соцсети Х.

Галибаф подчеркнул, что теперь любая инфраструктура врага считается для Ирана потенциальной целью для атаки.

"Новое правило: любая плотина, порт или электростанция рядом с американской или израильской базой, считаются объектами двойного назначения"

– Мохаммад Багер Галибаф

Так он прокомментировал статью The New York Times, в которой, как утверждает Галибаф, эксперты рекомендуют при планировании следующих ударов США по Ирану наносить точечные удары по плотинам, расположенных рядом с иранскими ракетными объектами, поскольку, по мнению аналитиков газеты, "они используются как в гражданских, так и в военных целях".

Как иранский конфликт повлиял на Тегеран?

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал текущие подходы властей Ирана к военному конфликту с США и Израилем, в том числе к диалогу со странами Персидского залива по потенциальной новой горячей фазе боевых действий.

"С политической и дипломатической точек зрения подходы Тегерана неизменны: Исламская Республика требует от своих оппонентов диалога на равных. Иран не будет понижать свои ставки и продолжит отстаивать национальные интересы, справедливо считая себя жертвой агрессии США и Израиля. Поэтому Иран выдвигает требования, подразумевающие нивелирование роли США на Ближнем Востоке и признание иранского господства над Ормузским проливом", - прежде всего сказал он.

"Что интересно, жесткую дипломатию с США иранское руководство сочетает с игнорированием Израиля как участника диалога. Таким образом оно прямо показывает, что США – хозяин Израиля, и Тегеран ведет разговор только с самостоятельным игроком в регионе, а не с его подчиненным. Цель – принизить роль Израиля как актора на Ближнем Востоке. И в последнее время мы видим только ужесточение иранской риторики, включая сегодняшнее заявление Галибафа", - отметил востоковед.

"Безусловно, в Иране понимают, что ряд условий, которые иранская сторона выдвигает американцам, звучит фантастично и несбыточно. К примеру, требование о выплате компенсаций за понесенный в ходе конфликта ущерб – ущерб Ирану действительно нанесен очень серьезный, но есть понимание, что США на такой шаг не пойдут. И тем не менее, Иран продолжает настаивать на своем точно так же, как не планирует идти на какие-либо компромиссы по американским требованиям. Прошло более 8 месяцев с момента начала агрессии США и Израиля против Ирана, но дипломатическая риторика иранцев не смягчилась", - продолжил Фархад Ибрагимов.

"Иран заявляет, что готов к новым боям и не боится перспективы очередной волны ударов США по иранским объектам. Это тоже свидетельство, что Иран ставит себя вровень с США, страной, которая продолжает называть себя супердержавой. Следовательно, геополитические ставки Ирана растут", - подчеркнул он.

Диалог Тегерана с Персидским заливом

В то же время иранское руководство активно налаживает контакты с арабскими монархиями, дабы не допустить своей изоляции на западных границах. "Надо отдать должное иранской дипломатии, которая старается сохранить связи с арабскими монархиями, как и с Пакистаном и Турцией. Тегеран не забаррикадировался от внешнего мира в условиях конфликта, а наоборот, постоянно контактирует со своими соседями. Это нужно и для того, чтобы показать себя всему миру как договороспособного участника международных отношений, не агрессивного и умеющего идти на компромиссы и приходить к консенсусу с другими государствами, и для того, чтобы не оказаться в изоляции", - указал Фархад Ибрагимов.

"США и Израиль рассчитывают, что Иран поссорится со своими арабскими соседями из-за нанесения ударов КСИР по американским базам, расположенным в странах Персидского залива. В апреле-мае у них был расчет, что это приведет к большой общерегиональной войне, которая и изолирует, и ослабит Иран. Поэтому Тегеран делает все возможное для того, чтобы не остаться в одиночестве, в том числе ведет диалог с арабскими монархиями о том, что удары по базам США на их землях – это вынужденная мера", - сообщил востоковед.

"Никаких агрессивных планов против арабских монархий Иран не вынашивает. Конечно, в Исламской Республике есть "горячие головы", но их не допускают до управления государством. В Тегеране верховенствует рационализм и трезвый расчет. Исходя из всего этого, можно сказать, что те, кто рассчитывали оставить Иран в одиночестве в регионе, оказались в патовом положении", - заключил Фархад Ибрагимов.