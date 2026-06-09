Специалисты перезапустили еще одну радиотелевизионную вещательную станцию в Кельбаджарском районе Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана.
Работа 2-й Национальной радиотелевизионной вещательной станции возобновлена в Кельбаджарском районе Азербайджана, об этом сообщает ООО "Радиотелевизионное вещание и спутниковая коммуникация".
Это означает, что в общей сложности на освобожденных территориях Азербайджана будут работать 13 восстановленных вещательных станций.
Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев издал распоряжение о создании на освобожденных землях Карабахского национального парка. Он разместится на территории пяти районов, в том числе и Кельбаджарского, а также в двух экономических районах – Карабахском и Восточно-Зангезурском.