Автономную станцию радиомониторинга запустили в Кельбаджаре

Действующая на солнечных панелях станция радиомониторинга создана в Кельбаджаре. Ее запустили в рамках программы "Великое возвращение".

Станция радиомониторинга, работающая в автономном режиме, начала функционировать в Кельбаджаре, рассказали в Минцифры Азербайджана.

Автономная станция радиомониторинга (СРМ) питается от солнечных панелей. Она снабжена радиоприемным оборудованием типа SDR (программно-определяемый радиоприемник).

На данный момент уже был проведен дистанционный оперативный мониторинг радиовещания и спектра радиочастот в Кельбаджаре, а также на прилегающих территориях. Теперь радиомониторинг будет производиться более гибко и эффективно.

Стоит отметить, что к станции можно подключиться дистанционно в любое время суток. Отслеживать загруженность спектра, анализировать результаты измерений и управлять всеми процессами можно в режиме реального времени. На станции установлена система видеонаблюдения.

Напомним, что создание автономных СРМ в Шуше, Лачине, Зангилане, Агдаме и Кельбаджаре производится Управлением государственных радиочастот в рамках №I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".