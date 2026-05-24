Ученые Азербайджана проведут раскопки в Лачине и Кельбаджаре

В рамках нового археологического сезона ученые Академии наук Азербайджана приступят к масштабным исследованиям на территории Лачинского и Кельбаджарского районов.

В Азербайджане Национальная академия наук (НАНА) проведет новые археологические исследования в Лачинском и Кельбаджарском районах. Об этом сообщил президент организации Иса Габиббейли на открытии полевого сезона.

​По словам руководителя академии, раскопки в Карабахе уже ведутся, однако географию научных экспедиций необходимо расширять на соседние территории. Габиббейли также заявил о потребности в создании отдельного профильного научного центра.

​В 2025 году в Карабахе уже работали международные археологические и антропологические экспедиции с участием зарубежных специалистов. Теперь исследования охватят и Восточно-Зангезурский экономический район.

Археологические работы здесь традиционно направлены на изучение памятников эпохи бронзы и раннего железа, в частности, объектов куро-аракской и ходжалы-кедабекской культур.

В ходе раскопок исследователи изучают древние курганы, ритуальные захоронения, а также руины и некрополи средневековых поселений.