На юге Грузии обнаружили поселение эпохи бронзового века

В ходе проведения археологических раскопок на Джавахетском плато на юге Грузии исследователи обнаружили поселение, относящееся к эпохе раннего бронзового века.

Грузинские археологи раскопали поселение эпохи раннего бронзового века на Джавахетском плато. Об этом сообщил ТАСС руководитель экспедиции, профессор Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили Вахтанг Личели.

Ученый начал работу над проектом 10 лет назад, а в 2017 году привлек к исследованиям коллег из Италии, интересующихся средиземноморской и закавказской культурами. Найденные артефакты доказывают, что на юге Грузии была распространена Куро-Аракская культура, ранее встречавшаяся лишь в регионе Шида Картли.

Проект включает два этапа: картографирование 168 древних построек и непосредственное проведение раскопок. Личели отметил, что одной из целей экспедиции является попытка установить связь этой местности с крупнейшими государствами того времени, включая Урарту.

Работы проводились на местности Баралети Нацаргора и Мегреки в границах Аспиндзского, Ахалкалакского и Ниноцминдского районов. Специалисты нашли оборонительные стены, жилые постройки и сооружения от раннего бронзового до железного века (3500-500 лет до н. э.), а также бронзовый солнечный диск с концентрическими узорами и перфорациями, указывающий на высокий уровень металлообработки.

Археолог Торнике Чилингарашвили уточнил, что поселение состоит из разных временных пластов. Исследователи установили, что в эпоху ранней бронзы эта территория была активно заселена, а также нашли предположительные места древних захоронений, которые планируют вскрыть позже для дальнейшего изучения.