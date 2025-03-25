Грузия с размахом отметит 1700-летие принятия христианства

Тбилиси выделит свыше 5 млн лари на празднование 1700-летия принятия христианства. Торжества будут проходить все лето.
Власти Грузии выделят 5,3 млн (около $2 млн) на мероприятия в честь празднования 1700-летия принятия христианства. Средства пойдут на культурно-образовательную программу.
Страна начнет отмечать знаменательную дату 26 мая – в День независимости Грузии.
Масштабные мероприятия будут проводиться вплоть до праздника Светицховлоба, который отмечается 14 октября.
Организационная работа возложена на правительственные структуры, однако к процессу также будет подключена ГПЦ.
Напомним, что принятие христианства в качестве государственной религии состоялась в Картлийском царстве в 326 году. Согласно легенде, это произошло после чудесного исцеления царицы Наны от молитв святой Нино.