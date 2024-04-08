Грузия празднует день восстановления автокефалии ГПЦ

Сегодня Грузия празднует знаменательную дату – ровно 108 лет назад Грузинская православная церковь восстановила свою автокефалию. Целый год в стране будут проходить приуроченные к событию мероприятия.

Сегодня Грузия отмечает 108-летие со дня восстановления автокефалии Грузинской православной церкви (ГПЦ). В связи с этим спикер парламента Шалва Папуашвили опубликовал пост в социальных сетях, в котором отметил вклад грузинской церкви в защиту культуры и идентичности страны.

"Это будет особенный год, наполненный многочисленными мероприятиями, которые поведают стране и всему миру о прошлом Грузии, ее истории, столетиях борьбы, добытом имени и славе"

- Шалва Папуашвили

Он также поздравил Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илию II и всех граждан республики, независимо от вероисповедания и национальности, подчеркнув, что ГПЦ и суверенитет – основа страны.

Со слов главы парламента, восстановление автокефалии ГПЦ – важнейшее событие, которое предшествовало провозглашению независимости Грузии.

Напомним, что автокефалия была упразднена в 1811 году и восстановлена только в 1917 году.