Пасха в Грузии 2025: когда и как отмечают Ахдгому?

Пасхальные каникулы в Грузии – одни из самых важных официальных праздников в стране. Они пройдут с 18 по 21 апреля в 2025 году. Расскажем, как празднуют Пасху в Грузии, что готовят и как поздравляют с Ахдгомой.

Когда Пасха 2025 в Грузии?

Пасха, или Ахдгома, – один из важнейших христианских праздников у грузин. Они отмечают ее, как и остальные церкви, относящиеся к восточному христианству, включая Русскую православную церковь и Греческую церковь. В 2025 году это 20 апреля.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

В 2025 году праздник выпадает на 20 апреля. В Грузии его отмечают четыре дня подряд – с пятницы по понедельник (с 18 апреля по 21 апреля). Таким образом, официальными праздниками в стране считаются Страстная пятница, Великая суббота, сама Пасха и Пасхальный понедельник.

Как празднуют пасху в Грузии?

Грузины тщательно готовятся к Ахдгоме. Накануне праздника они выдерживают Великий пост, который длится 48 дней. Далее примерно за две недели они сажают ростки травы "джеджили", которые символизируют новую жизнь и обновление.

За неделю до Пасхи, то есть 13 апреля, празднуется Вход Господень в Иерусалим. В Грузии он называется Бзоба (день самшита). В этот день верующие посещают церковь и приносят священную ветку самшита.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Страстную пятницу верующие, которые держат пост, обычно отказываются от пищи до церемонии выноса плащаницы в храмах. Этот день настолько важен для грузин, что некоторые даже решают перенести празднование дня рождения на более поздний срок, если он выпадает на эту дату. Тогда же принято красить яйца. Их нельзя есть до самой Пасхи.

На следующий день верующие в Грузии наблюдают за схождением Благодатного огня в Иерусалиме, который потом доставляется в страну. Потом грузины выходят на вечернюю службу под названием Литониоба. Также в храмах по всей стране освещают куличи и яйца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Саму Пасху принято отмечать в кругу семьи и близких друзей, накрывать праздничный стол и говорить тосты за здоровье присутствующих.

В Пасхальный понедельник верующие предпочитают поминать усопших. Они посещают кладбища и часто устраивают праздничные поминальные службы.

Что готовят на пасху в Грузии?

Праздничное застолье на Пасху в Грузии отличается разнообразием блюд. Главным на столе считается пасхальный кулич, при изготовлении которого используют много яиц, придающих ему оранжевый оттенок. Обычно его ничем не украшают.

Крашеные яйца кладут в центр стола, подают их на особом подносе с ранее выращенной травой "джеджили". Раньше их обычно красили исключительно в красный цвет, символизирующий пролитую Христом кровь, сейчас их окрашивают в самые разные цвета, как и во всем мире.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Также важными атрибутами пасхального стола являются вареный свиной окорок с сыром, домашний хлеб и чакапули (телятина с зеленью и соусом ткемали). Кроме того, на столе обязательно должно находиться красное вино.

Как в Грузии поздравляют с пасхой?

В день Пасхи грузины говорят друг другу фразы "Христе агдга" (Христос воскрес) и "Чешмаритад адгда" (Воистину воскрес).

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Еще одна фраза, которой можно поздравить с Пасхой на грузинском:

Поздравляю с Пасхой! – გილოცავთ აღდგომას! (Гилоцавт агхдгомас!)