Турция продолжит поддержку процесса иранского урегулирования

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации между Ираном и США.

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Ирана Масуда Пезешкиана, во время которого турецкий руководитель заявил о необходимости продолжения переговоров для урегулирования ситуации между Исламской Республикой и США. Об этом сообщает департамент коммуникаций президента Турции.

Руководители двух стран обсудили двусторонние отношения наряду с вопросами региональной и глобальной повестки. Реджеп Тайип Эрдоган отметил негативное влияние текущего конфликта на атмосферу праздника Курбан-байрам и выразил уверенность в благополучном преодолении трудных времен иранским народом.

Турецкий президент добавил, что его страна вместе с дружественными государствами делает все необходимое для сохранения мира и стабильности в регионе. Он также пообещал и дальше способствовать успешному завершению дипломатического диалога