Вестник Кавказа

Пезешкиан: в Иране не принимают решений без согласования с Верховным лидером

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в Исламской Республике не принимают решений без одобрения Высшего совета национальной безопасности и Верховного лидера страны.

По словам президента ИРИ, все ведомства и политические фигуры страны должны действовать согласованно в области дипломатии, чтобы Тегеран был представлен одним голосом.

"Когда принимается решение в сфере дипломатии, все ведомства, трибуны и политические течения должны его поддерживать, чтобы от Исламской Республики Иран в мир исходил единый и согласованный голос. Если все будут действовать вместе в рамках указаний Верховного лидера и сохранять национальную консолидацию, враги никогда не достигнут своих целей против страны" 

– Масуд Пезешкиан

Ранее СМИ сообщали, что с началом военного конфликта в Иране сместился внутриполитический баланс сил. Ключевые рычаги управления якобы перешли к военному руководству страны, в то время как позиции Верховного лидера и президента ИРИ ослабли.

