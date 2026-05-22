Иран заявил об альтернативных маршрутах экспорта нефти

В Иране сообщили о наличии альтернативных маршрутов для экспорта нефти. Об этом заявила советник президента по экономическим вопросам Масуме Агапур.

По ее словам, свести продажу иранской нефти к нулю невозможно, несмотря на санкции и давление. Иран располагает необходимой нефтяной инфраструктурой за пределами острова Харк и южных экспортных терминалов.

Раскрывать подробности об этих маршрутах Агапур отказалась. Она добавила, что Иран имеет нефтяные ресурсы и в других регионах, информацию о которых государство не собирается обнародовать.