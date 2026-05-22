Вестник Кавказа

Иран заявил об альтернативных маршрутах экспорта нефти

Иран заявил об альтернативных маршрутах экспорта нефти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана сообщили о наличии альтернативных маршрутов для экспорта нефти, однако раскрывать их подробности руководство страны отказалось.

В Иране сообщили о наличии альтернативных маршрутов для экспорта нефти. Об этом заявила советник президента по экономическим вопросам Масуме Агапур.

По ее словам, свести продажу иранской нефти к нулю невозможно, несмотря на санкции и давление. Иран располагает необходимой нефтяной инфраструктурой за пределами острова Харк и южных экспортных терминалов.

Раскрывать подробности об этих маршрутах Агапур отказалась. Она добавила, что Иран имеет нефтяные ресурсы и в других регионах, информацию о которых государство не собирается обнародовать.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
765 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.