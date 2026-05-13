Цены на нефть упали до двухнедельных минимумов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В понедельник нефтяные котировки упали до минимума с начала месяца. Это связано с высокими ожиданиями от переговоров Тегерана и Вашингтона.

Нефть начала терять в цене на фоне позитивных прогнозов относительной соглашения Ирана и США. Котировки просели на 6% в понедельник, что составило минимальное значение за последние две недели, передает Reuters.

Фьючерсы на Brent опустились ниже $100%. Удешевление составило около $6. Сейчас эта марка нефти оценивается в $97,69 за баррель. 

WTI также потеряла в цене порядка $6. Сейчас баррель стоит чуть более $90. 

На выходных лидер США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Вашингтон значительно сблизили позиции по мирному соглашению, однако существует вероятность срыва переговоров.

