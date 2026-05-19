Трамп провел разговор с эмиром Катара

Президент США и эмир Катара обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, были затронуты вопросы экономики и мировой торговли.

Лидер США Дональд Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Главы государств в ходе разговора затронули региональную проблематику, а также сфокусировали внимание на вопросах, посвященных урегулированию текущего военного конфликта. В частности, стороны обсудили роль Пакистана в дипломатическом процессе.

Кроме того, Трамп и Аль Тани отметили важность развития диалога для обеспечения безопасности судоходства и глобальных цепочек поставок.

Аль Тани подчеркнул, что решение проблемы вокруг Ирана лежит исключительно в дипломатической плоскости, Доха продолжит прикладывать усилия для поддержания диалога.