Вестник Кавказа

Трамп провел разговор с эмиром Катара

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Президент США и эмир Катара обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, были затронуты вопросы экономики и мировой торговли.

Лидер США Дональд Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. 

Главы государств в ходе разговора затронули региональную проблематику, а также сфокусировали внимание на вопросах, посвященных урегулированию текущего военного конфликта. В частности, стороны обсудили роль Пакистана в дипломатическом процессе. 

Кроме того, Трамп и Аль Тани отметили важность развития диалога для обеспечения безопасности судоходства и глобальных цепочек поставок. 

Аль Тани подчеркнул, что решение проблемы вокруг Ирана лежит исключительно в дипломатической плоскости, Доха продолжит прикладывать усилия для поддержания диалога.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
750 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.