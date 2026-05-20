Пашинян прокомментировал запрет на ввоз цветов из Армении в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга назвал рабочей ситуацию с экспортом цветов из России в Армению.

Ограничения на ввоз цветов из России в Армению, которые начали действовать с сегодняшнего дня, не являются чем-то экстраординарным, заявил армянский премьер-министр (в данный момент находящийся в отпуске из-за предвыборной кампании) Никол Пашинян.

"Эти ограничения всегда были, потому что у любых товаров, которые не соответствуют фитосанитарным стандартам, в их отношении всегда были ограничения и всегда будут"

– Никол Пашинян

Глава армянского правительства напомнил, что такие же ограничения в течение последних восьми лет вводились неоднократно, буквально десятки раз. Он отметил, что запреты не были исключительно фитосанитарными, сложности возникали и с другими товарами.

Пашинян добавил, что данные проблемы входят в число тем, рассматриваемых на заседаниях ЕАЭС.

Он напомнил, что сейчас в Армении находится российская делегация, которая прибыла для проверки.

"Это очередная рабочая ситуация"

– Никол Пашинян