Вестник Кавказа

Криштиану Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии

Криштиану Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Аль-Наср" завоевал чемпионство, обыграв с крупным счетом "Дамак". Криштиану Роналду записал на свой счет два мяча.

Футбольный клуб "Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, стал чемпионом Саудовской Аравии.

Сегодня "Аль-Наср" разгромил "Дамак" со счетом 4:1. Голами в составе победителей отметились Садио Мане, Кингсли Коман и дважды Криштиану Роналду.

Для Роналду это первый за последние пять лет трофей, завоеванный на клубном уровне. Предыдущий трофей – Кубок Италии – он завоевал с туринским "Ювентусом" в 2021 году.

Напомним, Роналду присоединился к "Аль-Насру" в 2022 году.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
840 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.