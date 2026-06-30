Археологи обнаружили поселение старше 2 тыс лет на юге Азербайджана

В южной части Азербайджана были найдены следы античного поселения возрастом около 2200 лет.

Азербайджанские и американские археологи обнаружили в селе Уракяран Ярдымлинского района на юге АР остатки крупного античного поселения, сообщил руководитель совместной экспедиции ведущий научный сотрудник Института археологии и антропологии НАН Азербайджана Джейхун Эминли.

Он уточнил, что возраст этого поселения составляет примерно 2200 лет.

"Мы смогли обнаружить памятники, относящиеся именно к указанному периоду, на исторической территории государства Атропатена, которое имеет особое значение в истории азербайджанской государственности"

— Джейхун Эминли

Специалисты в ходе раскопок обнаружили помещения, а также отдельные участки с фортификационными сооружениями, рассказал руководитель экспедиции.

По его словам, все обнаруженное было создано в рамках одного хронологического периода, но в разные столетия.

Согласно результатам исследования, на этом месте произошел крупный пожар, унистоживший некоторые постройки.

Кроме того, как рассказал Эминли, "уже с начала нашей эры на этой территории велось местное производство стекла".