Археологи обнаружили поселение старше 2 тыс лет на юге Азербайджана

Азербайджанские и американские археологи обнаружили в селе Уракяран Ярдымлинского района на юге АР остатки крупного античного поселения, сообщил руководитель совместной экспедиции ведущий научный сотрудник Института археологии и антропологии НАН Азербайджана Джейхун Эминли.
Он уточнил, что возраст этого поселения составляет примерно 2200 лет.
"Мы смогли обнаружить памятники, относящиеся именно к указанному периоду, на исторической территории государства Атропатена, которое имеет особое значение в истории азербайджанской государственности"
— Джейхун Эминли
Специалисты в ходе раскопок обнаружили помещения, а также отдельные участки с фортификационными сооружениями, рассказал руководитель экспедиции.
По его словам, все обнаруженное было создано в рамках одного хронологического периода, но в разные столетия.
Согласно результатам исследования, на этом месте произошел крупный пожар, унистоживший некоторые постройки.
Кроме того, как рассказал Эминли, "уже с начала нашей эры на этой территории велось местное производство стекла".