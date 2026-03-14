Археологи нашли монету времен грузинской царицы Тамар в Армении

Армянские археологи сделали несколько необычных находок при раскопках в средневековой крепости Амберд в Армении, такое сообщение распространило министерство образования, науки, культуры и спорта РА.
В нем говорится, что во время реставрации крепости, которая проводилась одновременно с археологическими изысканиями, была найдена редкая монета, которая была отчеканена в эпоху царицы Тамар.
В ведомстве подчеркнули, что находка стала очередным ярким свидетельством тесного переплетения истории стран Южного Кавказа.
Кроме того, в ходе раскопок были обнаружены армянские шашки – "тама", правда, они сохранились лишь частично.
Еще одной находкой стал скелет человека. Его захоронили у внутренней оборонительной стены крепости. Предположительно погибший был молодым мужчиной.