Археологи нашли монету времен грузинской царицы Тамар в Армении

Интересная археологическая находка была сделана специалистами в ходе раскопок в крепости Амберд в Армении – они обнаружили монету, отчеканенную при правлении грузинской царицы Тамар.

Армянские археологи сделали несколько необычных находок при раскопках в средневековой крепости Амберд в Армении, такое сообщение распространило министерство образования, науки, культуры и спорта РА.

В нем говорится, что во время реставрации крепости, которая проводилась одновременно с археологическими изысканиями, была найдена редкая монета, которая была отчеканена в эпоху царицы Тамар.

В ведомстве подчеркнули, что находка стала очередным ярким свидетельством тесного переплетения истории стран Южного Кавказа.

Кроме того, в ходе раскопок были обнаружены армянские шашки – "тама", правда, они сохранились лишь частично.

Еще одной находкой стал скелет человека. Его захоронили у внутренней оборонительной стены крепости. Предположительно погибший был молодым мужчиной.