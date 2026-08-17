Вестник Кавказа

Польша изменила правила въезда для граждан Грузии

Польша изменила правила въезда для граждан Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые правила въезда в Польшу для граждан Грузии, приезжающих с целью трудоустройства, вступят в силу 15 августа, при этом безвиз для туристов сохранился.

В Польше с 15 августа изменились правила въезда для граждан Грузии, которые намерены работать в стране. Соответствующее постановление подписал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Ограничения также распространяются на граждан Колумбии и Венесуэлы. При этом представители этих трех стран по-прежнему могут въезжать в Польшу без виз для туристических и других разрешенных краткосрочных поездок.

С января по июнь 2026 года из Польши депортировали 52 гражданина Грузии, а из стран Евросоюза за этот период выдворили 1 431 гражданина страны.

Польские власти объяснили ужесточение правил тем, что граждане этих стран используют безвизовый режим для трудоустройства без соблюдения установленных требований.

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