Астана намерена лучше защищать нефтегазовые объекты на Каспии

Казахстан планирует усилить антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов в своем секторе Каспийского моря, рассказали в энергетическом ведомстве страны.

В Казахстане заявили о том, что собираются усилить антитеррористическую защиту инфраструктуры в своем секторе Каспия.

Соответствующее заявление было распространено пресс-службой министерства энергетики республики.

Отмечается, что антитеррористическая защита будет обеспечена размещением возле нефтегазовых объектов на Каспии сил морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

"В целях усиления антитеррористической защищенности объектов хозяйствующие субъекты нефтегазовой отрасли, осуществляющие операции по недропользованию в казахстанском секторе Каспийского моря, обеспечивают место размещения сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом вблизи производственных объектов по запросу морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом"

– приказ Минэнерго Казахстана

Из текста приказа следует, что что связанные с работой оперштаба расходы будут нести недропользователи.

Также, уточняется, что "их перечень и объем, а также порядок оплаты и возмещения стороны определят по согласованию".

Приказ вводится в действие с 17 октября, рассказали в ведомстве.