Очередь из 1 тыс фур образовалась на границе Азербайджана и Грузии

Проезда через азербайджано-грузинскую границу сейчас ожидают более 1 тыс грузовиков. Еще около 100 транспортных средств скопилось на границе Азербайджана с Россией и Ираном.

На таможенном посту "Красный мост" скопилась 1 тыс грузовых транспортных средств, ожидающих проезда через границу Азербайджана и Грузии. Об этом информирует 18 августа Агентство наземного транспорта АР.

Согласно последним данным, в очереди там сейчас находятся 1030 фур.

На таможенном посту "Самур" на границе Азербайджана и России скопилось 47 большегрузов. Еще 37 автомобилей ожидают проезда через таможенный пост "Астара" на границе Азербайджана и Ирана.