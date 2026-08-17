Пезешкиан: Иран ждут большие реформы

Президент Ирана заявил о неизбежности скорой реформы административной системы страны: они будут предприняты для решения проблем Исламской республики и для преодоления существующих ограничений.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с группой экспертов и волонтеров в сфере сельского хозяйства заявил о скором реформировании административной и управленческой системы страны, говорится в сообщении канцелярии президента ИРИ.

Иран все чаще сталкивается с последствиями войны, нехваткой водных ресурсов, различными дисбалансами и климатическими проблемами, а значит политика в сфере производства и развития должна соответствовать существующим реалиям, отметил иранский лидер, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Мы не можем достичь своих целей при медленно работающей административной системе и закрытом мышлении. Продолжение этого процесса приведет лишь к потере времени и ресурсов"

- Масуд Пезешкиан

Сейчас властям нужен более решительный подход к решению накопившихся проблем для преодоления существующих ограничений и давления на Тегеран, а значит нужны административные и управленческие реформы, которые должны проводиться "поэтапно, системно и реалистично", добавил Масуд Пезешкиан.