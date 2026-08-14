Иран, США и Ормузский пролив 2026: провал меморандума, угроза Оману, что дальше?

Расскажем, почему меморандум США и Ирана провалился, какова ситуация в Ормузском проливе, что происходит между Оманом и США, а также вернутся ли США и Иран к меморандуму.

Вчера истек двухмесячный срок действия Исламабадского меморандума, призванного остановить боевые действия между США и ИРИ, возобновить судоходство через Ормуз и заложить основу для переговоров по иранской ядерной программе. Вопреки ожиданиям оно не привело к прорыву. Саудовский телеканал Al Arabiya сегодня сообщил о достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном о продлении режима прекращения огня. Однако ни Белый дом, ни Госдепартамент США, ни официальные представители иранского правительства не подтвердили информацию о продлении перемирия.

Почему меморандум США и Ирана провалился?

Меморандум, содержащий 14 пунктов, зафиксировал асимметричные, но взаимосвязанные обязательства. США согласились снять морскую блокаду в течение месяца, вывести войска после заключения "окончательной сделки" и разработать пакет восстановления Исламской Республики. Вашингтон также обязался отменить санкции, выдать разрешения на экспорт иранской нефти и разблокировать замороженные активы. Иран же обязался разминировать пролив, обеспечить бесплатный проход судов в течение 2 месяцев, подтвердить отказ от разработки ядерного оружия и начать переговоры по обогащению урана. Окончательное соглашение должно было быть одобрено Совбезом ООН.

Провал меморандума был предопределен не столько отсутствием политической воли, сколько фундаментальными структурными недостатками текста. Двусмысленность ключевых положений создала условия для противоположных интерпретаций. Особенно критическими оказались разногласия по статье 5, касающейся контроля над Ормузом. Иран истолковал эту статью как признание своего суверенитета над водным путем, тогда как США настаивали на том, что контроль остается за международной коалицией. Эти разногласия переросли в прямые столкновения уже в конце июня. 25 июня судно под сингапурским флагом было атаковано при следовании по маршруту, предложенному США и Оманом. 27 июня Центком США нанес удары по иранским объектам на южном побережье. 7-8 июля последовала новая волна американских ударов, на которые ИРИ ответил ракетными и беспилотными атаками по объектам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре и Иордании. 8 июля на саммите НАТО Трамп заявил о конце меморандума. Затем США провели кампанию ударов по ИРИ, длившуюся 13 ночей подряд - с 11 по 23 июля. Таким образом, соглашение фактически перестало существовать менее чем через месяц после подписания, так и не приведя к началу содержательных переговоров.

Дополнительными камнями преткновения были статья 1 (прекращение боестолкновений на всех фронтах, включая Ливан) - Израиль не был подписантом и продолжал военные действия на ливанской территории, а также статья 6 (пакет восстановления на $300 млрд), которая не содержала механизмов реализации или указаний на источники финансирования.

В день истечения срока меморандума глава Белого дома заявил о наличии прямого "секретного канала" связи между США и КСИР. В КСИР немедленно опровергли заявление Трампа, заявив, что никаких переговоров между официальными лицами КСИР и американцами не ведется из-за с "невыполненных Вашингтоном обещаний" и "неоднократных нарушений соглашений" со стороны США.

Какова ситуация в Ормузском проливе?

Ормузский пролив остается центральной точкой конфликта. Власти ИРИ заявили, что Ормуз остается заблокированным и не будет открыт до тех пор, пока не будут приняты иранские условия. Замминистра МИД ИРИ Казем Гарибабади подчеркнул, что пролив будет закрываться и открываться только по команде Исламской Республики.

США, в свою очередь, продолжают блокировать иранские порты. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что ВМС США могут поддерживать блокаду "бессрочно" за счет ротации кораблей. Несмотря на заявления о "бессрочной" блокаде, у США возникают серьезные логистические и операционные проблемы. Флагманский авианосец USS Abraham Lincoln, проводящий операции по морской безопасности и блокаде у Ормуза, находится в море уже более семи месяцев - рекордный срок для американского авианосца без захода в порт. Появились сообщения, указывающие на ухудшение психического здоровья и морального духа на борту в дополнение к нехватке предметов первой необходимости, загрязнении воды и перебоях в почтовых услугах. Сообщается, что ему на смену направляется авианосец USS George Washington, однако это не решает системной проблемы истощения военно-морских сил.

При этом навигационные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на заявления США о полном контроле над проливом, движение судов через него практически остановилось. До войны через пролив проходило до 140 судов в день, тогда как в настоящее время проходят лишь единицы. ОАЭ обвинили Иран в атаках на два танкера, принадлежащих государственной нефтяной компании ADNOC, при прохождении через пролив.

В конце прошлой недели американский лидер сообщил, что скоро объявит Ормуз территорией США, но Белый дом позднее пояснил, что это была шутка. Но несостоятельность этого заявления и до этого не вызывала сомнений. Во-первых, суверенитет не может перейти на основании одностороннего президентского заявления, требуется договор, ратифицированный Сенатом, или федеральный закон. Во-вторых, Ормуз находится в международных водах между побережьями Ирана и Омана.

Оман и США - что происходит?

Тегеран и Маскат провели интенсивные переговоры по управлению судоходством. 17 августа В МИД ИРИ объявили о достижении "понимания" с Оманом по карте маршрута для прохода судов через Ормуз. Согласно предварительным данным, суда смогут входить в пролив по маршруту близ иранского побережья и выходить близ оманского, без уплаты транзитных сборов в переходный период. Но было подчеркнуто, что полное восстановление коммерческого судоходства зависит от прекращения американцами незаконных действий, военных угроз и морской блокады, а также компенсации за нарушения обязательств по меморандуму.

После этого заявления Трамп пригрозил бомбардировкой еще и Оману, если эта страна "встанет на пути" американских усилий по заключению сделки с ИРИ по Ормузу. Это подчеркивает, насколько остро Вашингтон воспринимает любые попытки Тегерана договориться о статусе пролива в обход США, а также демонстрирует растущее раздражение администрации нейтральной позицией Омана.

США и Иран вернутся к меморандуму?

Истечение срока меморандума не означает, что дверь для переговоров закрылась, но путь к ним крайне затруднен. В МИД ИРИ поведали, что решение о возобновлении переговоров с США пока не принято, но подчеркнули, что поскольку США нарушили меморандум и продолжили атаки, прекращения огня, которое нужно было бы продлевать, все равно так не было.

Заметно, что Иран ужесточает свою позицию. Недавние перестановки в иранском Совбезе, включая назначение бывшего главы КСИР Мохсена Резаи на пост секретаря, указывают на консолидацию консервативных сил вокруг верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Командование КСИР предупредило, что иранские военные могут перейти от обороны к наступлению, а противникам следует ожидать "стратегических сюрпризов". В качестве потенциальных целей называются объекты инфраструктуры США и региональных союзников - энергосети, электростанции и подключенные к интернету системы. Командующий сухопутными войсками ИРИ Амир Хатами заявил, что Тегеран уже вынудил американские силы покинуть Ближний Восток и будет предотвращать присутствие США в стратегических водах, включая Персидский залив, Оманское море и Ормуз.

Во-первых, фундаментальное разногласие по ядерной программе ИРИ и вопросу снятия санкций остается неразрешенным. Во-вторых, контроль над Ормузом стал не просто тактическим вопросом, а символом стратегического противостояния, от которого ни одна из сторон не готова отказаться. В-третьих, внутренние политические ограничения в США, включая приближающиеся выборы, и консолидация консервативных сил в Иране снижают гибкость обеих сторон.

Потенциальные сценарии развития событий включают: