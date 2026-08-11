Экономика Ирана под давлением США: Трамп грозит крахом, но что на самом деле?

Каково состояние экономики Ирана, на каком месте экономика Ирана в мире, каковы цели и механизмы экономического давления США, как блокада США влияет на экспорт иранской нефти, как закрытие Ормуза влияет на мировые рынки, а также как экономический кризис отражается на населении Ирана?

За время эскалации конфликта с Ираном администрация США последовательно меняла подходы: от масштабных бомбардировок и призывов к смене режима до экономического удушения через санкции и военно-морскую блокаду. В августе Вашингтон заявил о переходе к "расслабленной" тактике экономического давления, признав тем самым, что военная кампания не достигла заявленных целей.



Что сказал Трамп Ирану?



Глава Белого дома Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление: экономика Ирана находится на грани краха. Американский лидер обрисовал крайне мрачную картину: "инфляция в 300%”, валюта, которая "почти ничего не стоит", солдаты, которым не платят и которые дезертируют. "В экономическом плане у них полный раздрай", - резюмировал Трамп, добавив, что США "полностью контролируют" деньги Ирана. Он заявил, что Исламская Республика полностью обанкротилась, предрекая скорый и неизбежный коллапс финансовой системы ИРИ.



Однако, как это часто бывает с риторикой Трампа в отношении Ирана, реальность оказывается значительно сложнее и не столь однозначной. Действительно, иранская экономика переживает один из самых глубоких кризисов за последние десятилетия. Военно-морская блокада США, введенная в середине апреля и возобновленная в июле, практически остановила нефтяной экспорт - главный источник твердой валюты.



И все же, несмотря на беспрецедентное давление, экономика Ирана пока не рухнула. Более того, именно переход Трампа к стратегии "расслабленной" тактике экономического давления, о котором он объявил в те же дни, является косвенным признаком того, что такие методы, как военные бомбардировки и угроза смены режима, не достигли своих целей. Иранское руководство, имеющее многолетний опыт выживания в условиях жестких санкций, задействует проверенные механизмы: нормирование дефицитных товаров, ограничение доступа к валюте и перекладывание бремени кризиса на плечи домохозяйств, сохраняя при этом основные рычаги управления государством. И хотя цена этого выживания для простых иранцев становится все выше, говорить о неминуемом и скором крахе, предсказанном Трампом, пока преждевременно.



Каково состояние экономики Ирана?



По оценкам МВФ, в 2026 году ВВП страны сократится на 5,4%, а инфляция, по некоторым данным, уже превысила 85%. В номинальном выражении экономика Ирана, по прогнозам, сократится примерно до $300 млрд. Иранский риал продолжает стремительное обесценивание. На свободном рынке курс доллара достиг 1 928 500 риалов, а в отдельные дни превышал 1,9 млн. Официальный курс, устанавливаемый ЦБ Ирана, составляет 1 529 455 риалов за доллар. За время войны валюта потеряла около 20% своей стоимости, а за последние шесть месяцев - примерно четверть.



На каком месте экономика Ирана в мире?



По состоянию на 2026 год место экономики Ирана в мире зависит от того, какой показатель используется для оценки: номинальный ВВП или ВВП по паритету покупательной способности (ППС).



По номинальному ВВП (в текущих долларах США) экономика Ирана занимает 52-е или 53-е место в мире. По данным МВФ, номинальный ВВП Ирана в 2026 году оценивается в $300,29 млрд. Для сравнения, в 2011 году этот показатель достигал своего исторического максимума в $722,13 млрд. В регионе Ближнего Востока Иран с этим показателем занимает 6-е место после Турции ($1,5 трлн), Саудовской Аравии ($1,3 трлн), Израиля ($666 млрд), ОАЭ ($601 млрд) и Египта ($399 млрд).



По ВВП по ППС, который корректирует разницу в ценах между странами и лучше отражает реальный объем производства, Иран находится выше. По оценкам МВФ, ВВП Ирана по ППС в 2026 году составляет около $1,78 трлн, что ставит страну на 26-е место в мире. ВВП на душу населения в Иране остается низким: по номиналу - $3 415 (138-е место в мире), по ППС - $20 279.



Таким образом, Иран остается крупной экономикой с точки зрения реального производственного потенциала, однако из-за санкций, обесценивания национальной валюты и высокой инфляции его номинальные показатели в долларовом выражении значительно ниже, чем у других стран со схожим уровнем развития.



Каковы цели и механизмы экономического давления США?



Стратегия администрации США основывается на сочетании нескольких инструментов давления. Основным из них является военно-морская блокада иранских портов, введенная в середине апреля, временно снятая в июне после подписания меморандума, и вновь введенная в середине июля после срыва соглашения. Цель блокады - сократить нефтяной экспорт ИРИ, который до войны оценивался примерно в 1,5-1,8 млн баррелей в день, и тем самым лишить правительство основных доходов.



Параллельно с блокадой Минфин США проводит кампанию, направленную против иранских нефтяных потоков, теневых банковских сетей, операций по закупке вооружений, криптовалютных активов и инфраструктуры обхода санкций. С начала года Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции против более чем 100 судов, связанных с иранским "теневым флотом". Казначейство также заблокировало несколько криптовалютных бирж, которые позволяли Тегерану обходить санкции. По заявлениям американских чиновников, кампания предотвратила доступ "десятков млрд долларов" доходов к иранскому режиму и его прокси-силам. Однако ключевой вопрос в том, насколько эти меры будут эффективны в долгосрочной перспективе.



Как блокада США влияет на экспорт иранской нефти?



Согласно данным компании Kpler, главный экспортный терминал Ирана - остров Харк, через который проходит около 90% всего иранского экспорта сырой нефти, простаивает с 31 июля. Ни одного супертанкера пока не было замечено у причалов острова в течение августа. Среднесуточный объем загрузки иранской нефти сократился с довоенных 1,8 млн баррелей в день до менее чем 500 тысяч баррелей в день за последний месяц.



Помимо прямых потерь от сокращения экспорта, блокада создает дополнительные издержки. Глава ирано-китайской совместной торговой палаты Маджидреза Харири предупредил, что морская блокада может обойтись иранской экономике в дополнительные $18 млрд в год только за счет роста транспортных расходов. При ежегодном импорте около 2 млн контейнеров и дополнительных затратах в $9 тысяч на каждый контейнер эта сумма превышает ежегодные расходы Ирана на импорт товаров первой необходимости и медикаментов, составляющие менее $15 млрд.



Как закрытие Ормузского пролива влияет на мировые рынки?



Согласно данным Kpler, трафик через пролив резко сократился, что снова привело к росту мировых цен на энергоносители. Нефть Brent 12 августа торговалась по цене около $89 за баррель, что на $10 выше, чем неделей ранее. Средняя цена бензина в США достигла $4,04 за галлон, что на 36% выше уровня на момент начала войны. МЭА предупредило, что мировое предложение нефти может сократиться на 4,3 млн баррелей в день в этом году, или примерно на 4%, из-за закрытия Ормуза, блокады иранского экспорта и атак на другие основные морские маршруты. Исламская Республика настаивает на том, что его силы контролируют пролив, и ведет переговоры с Оманом о заключении соглашения, которое определит будущий режим управления водным путем. В МИД ИРИ заявили, что обсуждения механизмов мониторинга безопасности навигации, экологических вопросов и морских услуг продолжаются.



Как экономический кризис отражается на населении Ирана?



Последствия экономического спада наиболее остро ощущаются простыми иранцами. Уровень бедности в стране стремительно растет. По данным Всемирного банка, доля бедного населения (с доходом менее $8,30 в день), выросла с 33,2% в 2024 году до 35,4% в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 38,8% в 2026 году. Это означает, что около 3 млн человек будут за чертой бедности. По данным на начало 2026 года, почти 33 млн иранцев уже жили за чертой бедности. Если в 2011 году средний класс составлял большинство населения, то теперь бедные и балансирующие на грани бедности слои населения составляют примерно 70%. Правительство пытается смягчить последствия кризиса через ежемесячные субсидии и талоны на товары первой необходимости.