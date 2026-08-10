Трамп выставил Ирану встречный счет

Президент США Дональд Трамп превратил вопрос компенсаций за военный ущерб из пункта иранских требований в американское условие для обеспечения будущего диалога Вашингтона с Тегераном.

На фоне блокады Ормузского пролива США и Иран обмениваются не взаимными уступками, а все более масштабными счетами за войну, санкции и десятилетия конфронтации.

В недавнем заявлении в Truth Social американский лидер Дональд Трамп отметил, что Тегеран требует возместить ущерб, понесенный в ходе последнего пятимесячного конфликта. По его словам, прежде этот вопрос "никогда не упоминался" ни на переговорах, ни на встречах. Но выплачивать компенсацию глава Белого дома не готов - напротив, он выдвигает Тегерану встречные иски.

"Теперь я требую от Ирана компенсации за всех людей, которых они убили и тяжело ранили с помощью своих придорожных бомб", — написал президент США.

Он включил в этот перечень семьи погибших на эсминце USS Cole, а также родственников иранских протестующих, которых, как утверждает Трамп, власти республики убивали в течение последних 50 лет. Отдельно президент упомянул 52 тыс погибших за последние пять месяцев. Если верить главе Белого дома, вопрос компенсации за смерти - не риторический, а принципиальный. Он "строго поручил" своим представителям включать компенсации "в любые будущие переговоры с Ираном".

Заявление стало прямым ответом на условия, которые 8 августа сформулировал бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Золькадр. Тегеран увязал открытие Ормузского пролива с выполнением Вашингтоном шести пунктов. Помимо полной компенсации ущерба Иран требует прекратить угрозы и оскорбления религиозных святынь, окончательно завершить военные действия против ИРИ и ее союзников в Ливане, Палестине, Йемене и Ираке, снять морскую блокаду и вывести американские ВМС и ВВС из региона, отменить санкции и разблокировать замороженные активы.

За свои условия Иран держится не менее прочно, чем США. Золькадр заявил, что Высший совет нацбезопасности не откажется от своих позиций ни на войне, ни за столом переговоров. Представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи подтвердил эту линию: пока, по его словам, сохраняется американская морская блокада и не выполнены необходимые условия, Ормуз нельзя будет назвать безопасным маршрутом. Представитель иранских ВС Амир Акраминия, в свою очередь, заявил, что США должны признать контроль Ирана над проливом, иначе "заплатят гораздо больше, чем раньше"; такой контроль он назвал необратимым.

Вашингтон принимает всерьез требования Тегерана, но сомневается в способности иранских властей добиться своих условий. 11 августа Трамп заявил, что Иран способен создавать лишь ограниченные помехи: "Они могут, например, время от времени установить мину, а мы ее обезвредим". Американский президент заверил, что США ранее проводили разминирование, продолжают блокаду Ирана и "контролируют пролив на 100%". Он также вновь указал на тяжелое, по его оценке, состояние экономики республики: "Они разорены, у них нет денег". В интервью Real America's Voice Трамп говорил об инфляции в Иране на уровне 300%, обесценении валюты и неспособности страны привлекать займы, а также не исключал "очень сильного удара", если сделки по Ормузу и ядерной программе не будет.

Тегеран отвергает обвинения в слабости и пытается выставить слабыми сами США. Глава МИД Аббас Аракчи утверждал, что в первый день войны Трамп потребовал "безоговорочной капитуляции", но примерно через 20 дней США сами запросили переговоры. "Тот же самый противник спустя почти 20 дней умолял о переговорах", — заявил дипломат. Контакты с Вашингтоном сейчас, как сообщают иранские официальные лица, ограничены обменом посланиями через посредников.

Напомним, что современный кризис между США и Ираном тянется уже почти полгода. 28 февраля Трамп вместе с Израилем начал военную операцию против Ирана. Тегеран нанес ответные удары по Израилю и американским объектам в странах Персидского залива. В апреле стороны договорились о временном прекращении огня, а 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Однако затем боевые действия возобновились, и Иран снова объявил о закрытии Ормузского пролива. По данным The New York Times, июньская договоренность предполагала снятие санкций лишь после окончательного соглашения по иранской ядерной программе, а доступ к замороженным активам США увязывали с отказом Тегерана от запасов высокообогащенного урана. Поэтому выполнение всего нынешнего списка иранских условий, с точки зрения США, выглядит маловероятным.

На кону — не только геополитика и выяснение того, кто "царь горы" на Ближнем Востоке, но и мировая экономика. Через Ормуз в обычное время проходит около пятой части мировых морских перевозок нефти: до войны маршрутом пользовались в среднем 130 судов в сутки. Между тем в начале августа их было немногим больше дюжины в день. Министр финансов США Скотт Бессент ранее допускал сделку о прекращении огня на 30-60 дней: "Пролив будет открыт, цены на энергоносители должны снизиться". Параллельно Иран и Оман обсуждают механизм возобновления судоходства и возможный временный коридор. Аракчи говорил, что стороны "очень близки" к договоренности.

Если раньше "наконечником" всех противоречий Ирана и США были Ормузский пролив, его деблокада и статус, то с недавних пор он уступил место вопросу компенсаций. Аракчи говорит, что открытие водной артерии зависит также от компенсации США за предполагаемые нарушения июньского меморандума. Вице-президент Джей Ди Вэнс описал переговоры как находящиеся "в середине процесса". По его словам, необходимы разминирование и обязательство Ирана не открывать огонь по торговым судам. Тегеран же настаивает, что договоренность с Маскатом сама по себе не отменит его условий Вашингтону.

Чем дальше затягивается решение конфликта США и Ирана и чем больше новых вводных и предварительных условий для сделки возникает - то в вопросе Ормуза, то по компенсациям - тем дальше отодвигается обсуждение и поиск компромиссов по урегулированию первопричин конфликта, связанных непосредственно с иранской ядерной программой, баллистической программой Ирана, его прокси-силами с одной стороны и деструктивными действиями Израиля, угрозой со стороны американских военных баз и других беспокоящих Тегеран обстоятельств с другой стороны.

Ситуация зашла так далеко, что даже обычно уверенный в себе Трамп описывает происходящее как партию с неопределенным финалом. "Мы лишь наполовину ведем с ними переговоры. Мы просто наблюдаем за Ираном с его чудовищной инфляцией и тем, что у них нет денег", — заявил он, добавив: "Все уладится. Все всегда улаживается. Это как шахматная партия". Но пока на этой доске каждая сторона требует не только будущих гарантий, а признания собственной версии прошлого. Компенсации из спорного пункта повестки становятся предварительным условием — и одновременно новым препятствием к открытию Ормуза.

Сложность поиска компромисса состоит в том, что и иранские власти, и США считают себя победителями мартовско-апрельской войны, заключая, что на уступки должна идти противоположная сторона.