Что случилось с экономикой Ирана: как санкции привели Иран к протестам?

Иран вступил в 2026 год в состоянии глубокого экономического и социально-политического кризиса, кульминацией которого стали масштабные протесты. Расскажем, как санкции влияют на экономику и население Ирана, под какими санкциями находится Иран, как Иран выживает под санкциями и кто основные торговые партнеры Ирана.

Протесты, начавшиеся в конце декабря 2025 года как акция торговцев против обвала нацвалюты, за считанные дни переросли в самую массовую волну недовольства с 2022 года. Основу экономических проблем ИРИ составляет переплетение разрушительных внешних санкций, неэффективного управления в экономике и системной коррупции.

Как санкции влияют на экономику Ирана?

Экономика Ирана на протяжении уже более четырех десятилетий функционирует в условиях различных режимов ограничений, которые сформировали ее сегодняшний облик: сочетание стагнации и выживания через неформальные схемы.

: начавшись с замораживания активов и эмбарго на нефть после революции 1979 года, санкции постепенно ужесточались, достигнув пика после выхода США в 2018 году из СВПД. Администрация Дональда Трампа возобновила и расширила режим "максимального давления", целенаправленно атакуя ключевые экспортные секторы - нефть, нефтехимию и металлургию; Основные цели и механизмы : современные санкции направлены на блокировку доступа Ирана к мировой финансовой системе, заморозку активов за рубежом и, самое главное, на сокращение доходов от экспорта углеводородов, которые являются финансовым фундаментом государства. Для этого используется практика "вторичных санкций", угрожающих ограничениями любым компаниям и странам, ведущим бизнес с Ираном;

: современные санкции направлены на блокировку доступа Ирана к мировой финансовой системе, заморозку активов за рубежом и, самое главное, на сокращение доходов от экспорта углеводородов, которые являются финансовым фундаментом государства. Для этого используется практика "вторичных санкций", угрожающих ограничениями любым компаниям и странам, ведущим бизнес с Ираном; Новый виток давления: в сентябре 2025 года, после обвинений Ирана в несоблюдении договоренностей, Великобритания, Франция и Германия инициировали восстановление санкций ООН, которые были приостановлены по СВПД. В январе 2026 года, на фоне протестов, США ввели новые персональные санкции против высокопоставленных иранских силовиков, ответственных за подавление демонстраций, а также против разветвленной сети "теневых банков", через которые Иран обходит финансовые ограничения. Евросоюз и Великобритания также анонсировали подготовку новых санкционных пакетов.

Под какими санкциями Иран?

- отключение от международной системы межбанковских расчетов SWIFT, заморозка активов ЦБ и крупных банков за рубежом; Доступ к валюте - затруднен доступ к выручке от экспорта, что создает хронический дефицит твердой валюты внутри страны;

- затруднен доступ к выручке от экспорта, что создает хронический дефицит твердой валюты внутри страны; Технологии и авиация - запрет на поставки высоких технологий, авиационной техники и запчастей, ведущий к деградации инфраструктуры.

Как санкции влияют на население Ирана?

Эффект санкций давно вышел за рамки макроэкономической статистики и напрямую определяет качество жизни десятков миллионов иранцев:

. Санкции, нарушая цепочки поставок и ограничивая импорт, взвинчивают цены. Годовая инфляция стабильно превышает 30-40%, а инфляция на продовольствие в 2025 году превышала 70%. По различным оценкам, от 27% до 50% населения живут за чертой бедности, а 7 млн иранцев страдают от голода. Мясо и многие базовые продукты превратились в предмет роскоши; Коллапс нефтяных доходов и стагнация ВВП . Несмотря на схемы обхода, нефтяной экспорт упал с пиковых значений. Если до 2018 года Иран экспортировал в среднем 2,2 млн баррелей в сутки, то к 2020 году экспорт рухнул до 400-650 тысяч баррелей. Частичное восстановление до 1,5-1,6 млн баррелей к 2024-2025 годам не компенсировало потерь. Всемирный банк прогнозирует сокращение экономики Ирана и в 2026 году.

. Несмотря на схемы обхода, нефтяной экспорт упал с пиковых значений. Если до 2018 года Иран экспортировал в среднем 2,2 млн баррелей в сутки, то к 2020 году экспорт рухнул до 400-650 тысяч баррелей. Частичное восстановление до 1,5-1,6 млн баррелей к 2024-2025 годам не компенсировало потерь. Всемирный банк прогнозирует сокращение экономики Ирана и в 2026 году. Массовая безработица и социальная апатия. Особенно велик уровень безработицы среди молодых мужчин.

Как Иран выживает под санкциями?

Тотальное экономическое давление подтолкнуло Тегеран к созданию сложных механизмов выживания:

После ухода европейских и азиатских покупателей иранской нефти (Индии, Южной Кореи, Японии) главным крупным покупателем стал Китай. Доля Пекина в импорте иранской нефти выросла с 3.3% в 2020 до 14.1% в 2024 году. Основой отношений стал рассчитанный на 25 лет договор о всестороннем сотрудничестве 2021 года, в рамках которого Китай инвестирует сотни миллиардов долларов в энергетику и инфраструктуру Ирана в обмен на гарантированные и дисконтированные поставки нефти; Создание "параллельной" торгово-финансовой системы. Для обслуживания этого канала Иран и Китай создали устойчивую схему, включающую так называемый "теневой флот" (использование старых танкеров с отключенными транспондерами и сменой флагов для физической доставки нефти), торговлю по бартеру (нефть в обмен на товары и оборудование) и расчеты в юанях, что позволяет обходить долларовые ограничения и систему SWIFT, а также теневые банковские сети. Как указано в санкционном релизе Минфина США от 16 января 2026 года, Иран создал сеть подставных компаний в ОАЭ, Сингапуре и других юрисдикциях для обработки платежей.

Кто основные торговые партнеры Ирана?